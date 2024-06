En medio de las malas noticias constantes en las que se vive desde que gobierna Javier Milei, se hace difícil que los temas sigan en agenda. Pero, en el caso de las detenciones arbitrarias y las causas que armaron contra las personas que protestaron contra la Ley Bases, es más importante que nunca mantenerlas vivas.

El estudiante y ajedrecista Nicolás Mayorga contó detalles escalofriantes de las condiciones en la que lo tuvieron detenido.

“Llegué al pabellón de ingreso, imagínense una película de terror, con ratas corriendo por todos lados, todo oscuro. Teníamos la esperanza que nos mandaran al pabellón de presos políticos, pero eso no fue así, nos separaron”, contó Nicolás.

Y agregó que: “Me filmaron desnudo a mitad de la noche para certificar que los golpes que teníamos no habían sido hecho por el servicio penitenciario. Tenía dos balazos de goma y no tuve atención médica más que una venda. Les pedí que me dieran una pastilla desinflamante porque no podía pisar”

“En el pabellón había un colchón pelado, los vidrios rotos emparchados con plástico, estaba sin abrigo, dormí como pude”, contó.

Mayorga ya había hablado con la prensa días atrás, incluso la noche en que salió libre. Junto a un albañil contaron las razones (injustificadas) por las que los habían detenido.