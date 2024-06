Un albañil y un estudiante son detenidos, encarcelados y acusados por la justicia de Javier Milei de terroristas. Es que en el país libertario, cualquiera que se atreva a protestar contra el ajuste, el hambre y la miseria a la que nos llevan, es enemigo del proyecto de nación sin Estado que pretenden montar.

Las historias de Héctor Mallea y Nicolas Mayorga dan cuenta de la etapa oscura que nos toca vivir.

“El motivo de venir a esta marcha fue que después que le cortan los remedios a mi sobrino empezó a empeorar y ahora está en coma. Y eso me llevó a venir a la marcha", contó el albañil Héctor

Por su parte, el joven estudiante de la Unsam contó que debía entregar su tesina pero no pudo hacerlo por estar detenido. “Estaba en Lima a dos cuadras del ministerio del Desarrollo Social, escuché las motos, me asusté, empecé a caminar más rápido y cuando me quiero dar cuenta había policías pegándome, además tenía dos balazos de goma, me saltaba la sangre por todos lados”, contó.

Una treintena de personas fueron detenidas de manera cruenta y sin justificativo en el marco de la brutal represión que desencadenaron las fuerzas de seguridad contra quienes ejercían su derecho a protestar contra la votación de la Ley Bases. Si bien viarios fueron liberados anoche, todavía cinco personas al momento permanecen detenidas.

Más testimonios del jovenes liberados y de los famliares