Los diputados Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Yamil Santoro se vanaglorian en las redes de una supuesta denuncia penal contra el Gobierno por la licitación del gasoducto. Lo curioso es que todavía ni se firmó el convenio.

Todo se da en el marco de la salida del exministro Matías Kulfas. Pero la oposición busca llevar el lugar hacia una situación más extrema.

"Mañana (por este lunes) vamos a pedir una investigación penal sobre el tema, haremos una denuncia en Tribunales. Se hizo una denuncia por parte de un ministro y el Presidente lo echó en vez de investigar o analizar los hechos", afirmó Ocaña el domingo en declaraciones a FM Millenium.

"Voy a llevar adelante la denuncia penal sobre lo que denunció Kulfas en off", agregó Ocaña, quien realizará la presentación judicial junto con su colega Waldo Wolff, también diputado del PRO.

También Yamil Santoro, del partido Republicanos Unidos, presentó el domingo por la noche su propia denuncia penal a través de la Fundación Apolo "para que se investiguen los presuntos delitos conocidos a partir del affaire Kulfas", según anunció en sus redes sociales.

Santoro formuló su denuncia contra "los integrantes del directorio de la empresa estatal IEASA", encabezada por Agustín Gerez.

En cualquier caso, lo curioso es que es una denuncia contra un hecho que no sucedió. Todo se da a partir de un supuesto off the récord atribuido al ex Ministerio de Desarrollo Productivo qu