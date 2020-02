Está claro que Daniel Scioli no presentó su renuncia a la banca, que el presidente no firmó el decreto de designación del ex vicepresidente como embajador del Brasil y obviamente ese decreto que aún no ha sido firmado no se publicó en el Boletín Oficial. Tampoco se presentaron sus cartas credenciales en el país vecino pero para Mario Negri todo eso no tiene tanto valor como que "en Wikipedia figura como embajador".

Caso cerrado.