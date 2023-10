Las críticas contra Mauricio Macri por el acuerdo con La Libertad Avana no se detienen y ahora el asesor político Durán Barba intensificó los cuestionamientos.

Durán Barba estuvo como invitado en LN+ y criticó a Mauricio Macri por su alianza con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Frente al planteó de los periodistas por el apoyo de la población al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el asesor político se preguntó: "¿Estará tan mal la gente que vota por este candidato que sale primero?". “Se ve que para la percepción de la gente no, la gente no es idiota, si estuviese tan mal no lo votaría”, agregó.

Y luego, apuntó contra Milei y Macri: "El cambio es una palabra vacía, todos quieren un cambio". Y luego cargó contra Macri, al preguntarse de manera irónica “¿Por qué no se lanzó para presidente y ganó las elecciones? porque estaba con buena cifras, ¿no es cierto?".

“Porque tenia pésimas cifras, tenía un rechazo total”, explicó. Ante la consulta de los integrantes del programa, reconoció estar enojado con el expresidente. "Me da pena lo que pasó con Jutos por el Cambio. Yo creía en ese proyecto.