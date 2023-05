Si bien no debería llamar tanto la atención, no dejó de ser una sorpresa. Cuando desde los medios hegemónicos se habla permanentemente de la crisis del país y del crecimiento de los libertarios, hasta el momento las elecciones provinciales no dan cuenta de eso.

Carlos Maslatón estuvo en San Miguel de Tucumán siguiendo de cerca las elecciones de ese distrito y confirmó algunas de sus presunciones: los flojísimos números de La Libertad Avanza por su pésimo armado provincial y el sostenimiento del peronismo como fuerza mayoritaria en cada lugar.