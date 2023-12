Eduardo Feinmann funciona como una especie de vocero en las sombras de Mauricio Macri y no hace el más mínimo esfuerzo por disimularlo. Tan es así que aclaró que al ex Presidente no le gustó la idea de incluir a la fórmula de Juntos por el Cambio en el gabinete de Javier Milei.

Siempre según el “periodista”, a pesar de los esfuerzos de Petri por caer bien, la designación de la pareja de Cristina Pérez no fue muy bien recibida por las Fuerzas Armadas quienes consideran que no conoce mucho del tema de Defensa más allá de "haber participado de una bicameral que tenía que ver con el hundimiento del ARA San Juan."

Feinmann aseguró que el radical no es muy querido ni siquiera dentro de su propio partido y enumeró a una serie de dirigentes radicales que, según él, no lo quieren ni lo respetan y para que quedara clara su poca idoneidad en temas de defensa puso en boca de “altas fuentes de las tres Fuerzas Armadas” que Petri no sabe distinguir entre un tanque de guerra y un calefón.