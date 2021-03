Soledad Quereilhac, la esposa de Axel Kicillof, publicó una extensa carta este miércoles en respuesta a las declaraciones de Beatriz Sarlo sobre la vacunación en la provincia de Buenos Aires, y la distorsión que hicieron los medios hegemónicos para generar una campaña de desprestigio en su contra.

Quereilhac aclaró que no tiene “potestad de dar vacunas a nadie” ya que no es funcionaria del gobierno de la Provincia, y remarcó: "Yo no fui vacunada aún y estoy esperando mi turno. Ni mi madre, ni mi suegra recibieron tampoco la vacuna".

“¿Por qué le ofrecería la vacuna a Beatriz Sarlo, persona con la que no tengo ningún trato ni vínculo? La acusación carece de lógica, además de no tener sustento ni basarse en pruebas”, sentenció la esposa de Kicillof, que relató punto por punto cómo fueron los hechos.

En este marco, Quereilhac lamentó que “para sobreactuar su honestidad, Beatriz Sarlo no ha tenido otro recurso que cacarear mentiras en los medios”, y añadió: “Habló de propuestas ‘por debajo de la mesa’ y con ello no sólo sembró dudas sobre el proceso de vacunación en su conjunto, sino que, sobre todo –y aquí lo más imperdonable–, terminó involucrando en sus mentiras a Carlos Díaz, una persona de bien, respetada y querida por gran parte del campo intelectual argentino. Y de paso, también me ensució a mí, atribuyéndome actos de corrupción y nepotismo que jamás en mi vida cometí”.

“A la luz de su autopercepción como una persona que ‘tiene ética’, sólo cabe esperar que se rectifique. Mientras tanto, sigo sin decidirme entre la pena por su enorme torpeza o el desconcierto ante su mala fe”, concluyó.

El texto completo: