Juliana Di Tullio afirmó este martes que Juan Grabois "yo también lo prefiero a Grabois pero en términos afectivos, no voy a hablar nunca mal de Grabois porque lo quiero. Y decir que hoy, hoy, hoy, no tiene las condiciones para hacerse cargo de lo que viene, no estoy diciendo nada malo".

Y enseguida, la senadora nacional subrayó: “Yo a Juan lo quiero, es un amigo. Pero estoy segura que Massa tiene las condiciones y la capacidad de enfrentar lo que viene, que es grave, lo que viene es muy difícil”.

Lo que viene, lo que viene

"La derecha quiere volver a hacer lo que ya se hizo en este país, que fue espantoso y terminó en una crisis tremenda", consideró Juliana, y advirtió: "Es muy importante tener participación, las PASO no es una encuesta, son parte de una elección significativa".

"Lo que se juega es la Patria. Lo que está en juego es muy grande como para tener contradicciones", concluyó Di Tullio.