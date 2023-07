Horacio Rodríguez Larreta respondió a las constantes críticas que recibe permanentemente por parte de Patricia Bullrich, su rival interna en las PASO del 13 de agosto. El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio dijo: "Yo no hago alusiones personales nunca a nadie de Juntos por el Cambio, porque para poder ganarle a la inseguridad, a la mafia de la droga y que los argentinos vuelvan a vivir tranquilos, tenemos que estar juntos. Si no estamos juntos, no va a haber ningún cambio de nada".

En una entrevista con Radio Mitre, Larreta aseguró: "La firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos, no desde la tribuna. Yo gobierno hoy, y tomo decisiones todos los días. Eso es lo que vale".

Además, el intendente de la Ciudad se refirió a su polémica propuesta para terminar con los piquetes y los cortes de calle en CABA. Para el exintegrante del gobiernod e la Alianza de Fernando De la Rúa, la solución es sacando “a los Grabois de este mundo”.

Y concluyó: “Para reducir cortes y piquetes hay que sacar a los intermediarios. Hay que sacar a los Grabois de este mundo, que son los que otorgan los planes sociales y obligan a ir a la plaza. Si le sacas ese poder de intermediación, se acabó".