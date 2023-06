Bien al estilo de Patricia Bullrich a la hora de evitar seguir con los calificativos, utilizó una frase “como dicen los americanos: no comments”.

La precandidata consideró que “es difícil vivir con el cepo” porque es un pacman que se come todos los dólares, no sólo contradiciendo a los economistas de su espacio sino demostrando, una vez más, que de economía no entiende absolutamente nada.

Parece que al final la exministra de seguridad le hizo caso a Gerardo Morales y bajó un cambio.