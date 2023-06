Con un 94,90 por ciento de las mesas escrutadas, Martín Llaryora se impuso con el 42,76 por ciento de los votos y será el próximo gobernador de la provincia de Córdoba.

Aunque faltan cargar votos, la tendencia es definitiva y existe un 3% de diferencia, que son cerca de 58.000 votos de diferencia.

El derrotado Luis Juez, representante macrista en esta elecciones, se mostró molesto por la demora en la carga de datos.

Frente a los cuestionamiento del dirigente de Juntos por el Cambio, Llaryora no se quedó callado y lo cruzó: "A mi me tocó dos veces perder, y cuando me toca perder soy una persona leal, honesta, agarró el teléfono y saludo al que me ganó".

"La elección definitiva va a terminar así y no va a haber ningún problema", agregó luego.