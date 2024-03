“Después de 18 años de venir a trabajar ochos horas de lunes a viernes, vine a poner mi huella y no me dejaron ingresar. Mi única fuente de trabajo es este lugar. Y con el gobierno de Milei me quedé afuera, no entiendo por qué”, contó una de las empleadas del ministerio de Economía quien acaba de ser despedida.

La mujer, visiblemente angustiada, contó que ni siquiera le mandaron un telegrama de despido para avisarle de la situación. “No sé cómo hacer para pagar mis cuentas”, dijo la empleada que ganaba un módico sueldo de 400 mil pesos, muy lejos de salarios de casta.

En diálogo con La Patriada, el relato de esta (ahora ex) trabajadora es el reflejo del de muchos empleados estatales que, casi como si fuera un juego de una serie coreana de Netflix, no saben si mañana serán ellos los nuevos despedidos.

El Gobierno, no solo realiza su plan de ajuste, sino que además lo hace de manera insensible y con un aparente goce en cada humillación que genera.

En este caso, el despido se produce en el ministerio de Economía, la cartera que conduce Luis Caputo, aliado fundamental de este Gobierno y quien hace pocos días celebró la baja del consumo de alimentos.