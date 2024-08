Es probable que el Inadi necesitara una revisión profunda y una mejora en su manera de trabajar pero lo cierto es que una institución del Estado en contra de la discriminación era muy necesaria.

Como el Gobierno no quiso, no pudo o peor, no supo cómo mejorar el Inadi, decidió cerrarlo con todo lo que esto conlleva y las reacciones que generó en su momento.

Pero el diputado macrista Diego Santilli, desesperado porque alguien lo tenga en cuenta para un cargo, dio un paso más y subió un tuit bastante desagradable que no tuvo la mejor repercusión en las redes.