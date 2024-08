El gobierno parece no tener la cintura política ni la gente idónea para mejorar lo que no funciona bien y se queda con el único recurso que tienen: cerrar lo que no saben mejorar.

El vocero Manuel Adorni celebró por redes el cierre del instituto contra la discriminación que se había creado durante el menemismo y hasta la Daia salió a criticar la medida. Pero no fueron los únicos.

Obviamente los fondos que estaban destinados a este instituto pasan a las manos de Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia.