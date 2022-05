Valentino Díaz Fontau es el nombre del joven señalado por alumnas y alumnos de distintos colegios de la Ciudad. El joven, según data la nota de Tiempo Argentino que recopiló las denuncias, se presenta vía redes sociales como referente de “Estudiantes Organizados” o bien como trabajador del ministerio de Educación de la Ciudad, encargado de la coordinación de los centros de estudiantes.

Perfil de Díaz Fontau

Efectivamente, Valentino Díaz Fontau está a cargo de la agrupación Estudiantes Organizados. En su CV digital -consigna Tiempo-, el estudiante de abogacía detalla que fue “Cooperador en múltiples proyectos de inserción juvenil en el marco del desarrollo de la política Argentina”, del ministerio de Educación de la Nación durante el macrismo hasta el 2019, y también como “cooperador” dentro del ministerio de Educación de la Ciudad.

Testimonios

“Primero se pusieron en contacto por el insta del centro de estudiantes de mi escuela, y luego por mi contacto de WahtsApp. Lo hicieron a finales de enero de este año en medio de las vacaciones”, contó Martina Nenna, presidenta de ese Centro de estudiantes de la Escuela Técnica Nº 15 D.E. 5 Maipú. “Me dijo que trabajaba en el ministerio de la Ciudad y que era el encargado de gestionar y armar todos los centros de estudiantes. Pero el nuestro está conformado desde hace varios años ya, se instituyó en 2018, o sea que nunca entendí por qué tanta insistencia por parte de esta persona si nosotros y nosotras ya estamos organizados”, agregó Nenna en la nota que lleva la firma del colega Martín Suárez.

La titular del centro de estudiantes de la Técnica N° 15, siguió recibiendo mensajes de Díaz Fontau durante el mes de febrero, incluso en marzo, apenas comenzaron las clases. “Lo que él más me mencionó es que no quería que se meta la política en los centros de estudiantes, algo totalmente ilógico, y que va en contra de los propios centros. Me extrañó mucho su insistencia cuando yo ya le había dejado en claro que estábamos organizados y que teníamos muy buena relación con las autoridades de la escuela”, agrega Martina

“Nunca dejó en claro si Estudiantes Organizados es un proyecto del ministerio de educación de la Ciudad, si es una agrupación que fundó él. Es muy loco que alguien de afuera de la escuela hablé con la presidenta de un centro de estudiantes y te diga cómo hay que gestionarlo y cómo hablar con las autoridades. Debe haber otras intenciones”.

“Conmigo se contactó por instagram, y se presentó como asistente del ministerio de Educación de la Ciudad. Nunca supe bien cómo sabía que yo era estudiante de la Huergo, ni cómo sabía mi nombre completo porque en mi insta estoy con un sobrenombre”, contó un estudiante de la Escuela Técnica N° 9 D.E. N° 7 Ingeniero Huergo, que prefirió no dar a conocer su nombre y apellido. “Le pregunté al regente si le habían pasado mi contacto a este pibe y me dijeron que no. No hay forma que sepa que estudio acá porque no dice nada mi insta. Aparte nunca entendí por qué alguien que no pertenece a la escuela quiere meterse en la conformación de un centro de estudiantes”, agrega. “Luego de hablarlo con mis compañeros le dije que no estábamos interesados, pero igual a los pocos días se apareció en la escuela. Es todo muy raro, ahora estamos en alerta para que no vuelva a entrar”.

Grave.