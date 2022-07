"Haberlo designado (a Martín Guzmán) fue el principal error", dijo Julio De Vido. Entrevistado AM530, el exfuncionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no se anduvo con vueltas en las críticas al renunciante Martín Guzmán.

"Luego no haber atendido el desbalance del crecimiento de la economía y los ingresos de los trabajadores. No haber llevado adelante una política de empleo. No haber pensando en una Argentina con pleno empleo y trabajadores sindicalizados", cuestionó sobre el funcionario saliente.

A la vez dijo que si se fue del cargo es porque "tenía el apoyo del círculo rojo y evidentemente lo perdió". "El que venga ahora esperamos que no venga del lado del FMI", agregó.

Sobre la el rol de la nueva ministra Silvina Batakis dijo: "Espero que el nuevo Ministro no sea personero de ningún interés económico, sino del de todos los argentinos. Menos pensando en qué dirá el departamento de Estado y más pensando en todos nosotros".