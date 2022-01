"Mario Negri es una persona que aprecio, lo escuché decir 'no nos contaron nada'. Cuando te enddudaron por 45 mil millones, ¿te consultó alguien? ¡Martín Lousteau, Luis Caputo, Federido Pienedo que no tenían ni idea!", recordó De Mendiguren.

En efecto, Mauricio Macri anunció de buenas a primeras que endeudaría al país con el FMI por el préstamo más grande que esa entidad dio en toda su historia. Y la decisión del entonces presidente no solo no pasó por el Congreso Nacional para que sea acordada con todos los sectores políticos, sino que, en muchos casos, ni siquiera lo sabían los propios miembros de la alianza de gobierno.

"No es que no llevaron al Congreso el tema, no pasó ni por la vereda", señaló De Mendiguren.

Entrevistado en C5N el empresario cuestionó a los líderes de la oposición que ahora ponen el grito en el cielo si no se hace pública cada coma de la negociación que el gobierno de Alberto Fernández lleva adelante con el Fondo para ver cómo hará el país para pagar los vencimientos del préstamo que acordó Macri y que, como ya se sabía entonces, eran de inviable cumplimiento.