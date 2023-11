Fiel a la tradición maradoniana se pronunciar sus ideas ante la opinión pública, Dalma Maradona se expresó políticamente y pidió no votar por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei en la segunda vuelta de este domingo.

La hijas del “Diez” se manifestó y no será neutral en el balotaje del 19 de noviembre ya que dejó en claro que no votará por el economista libertario.

Dalma publicó un comunicado y llamó a no votar por el candidato libertario. “¿Cómo vamos a tener a un presidente que odia al país que quiere gobernar? #NOVOTESAMILEI”.

“Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada. Entiendo que estamos todos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar”, agregó.

“Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESI y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país!", manifestó la hija de Maradona.