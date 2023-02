Palpitando su vuelta a la televisión, el actor, humorista y conductor Dady Brieva estuvo de invitado este sábado en Sobredosis de TV y adelantó detalles de lo que será Peronismo Para Todos (PPT).

El nuevo programa arrancará el próximo domingo 5 de marzo a las 21 por la pantalla de C5N y lo tendrá al frente del ciclo.

“Hay que revitalizar al peronismo. Hay una proscripción y hay una autoproscripción”, aseguró Dady.

"Es como en La Metamorfosis, de (Franz) Kafka. Cuando te dicen que sos un animal, sos un animal, vos te terminas creyendo que sos un animal. Entonces ya no ladras, ya no movés la cola para que el patrón no se enoje. Y te hacen perder la naturaleza", comentó Brieva.

En diálogo con Juan Di Natale y Julia Mengolini, describió a su nuevo ciclo como "un grupo de comando, de inadaptados, de trinchera, de francotiradores".

Durante la entrevista, cuestionó a los comunicadores de la prensa opositora: "Yo soy un militante peronista y lo digo. El problema de ellos es que no hacen repregunta y siguen diciendo que son periodistas independientes"