El exitoso ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio se sometió a un extenso cuestionario en el Líbero vs por TyC Sports donde dejó chicanas a Boca, críticas durísimas a la gestión de Daniel Passarella y, sorprendentemente, recordó cuando Alberto Fernández era superintendente de Seguros: "No nos llevábamos bien, teníamos diferencias".