Según informaron fuentes oficiales, el mandatario analizó con Kicillof y Rodríguez Larreta las "condiciones de la extensión" del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior bonaerense, cuya fase actual culmina este domingo.

El C5N, Raúl Kollmann anticipó algunas de las medidas que se anunciarán vía redes.

La propuesta de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dará esta tarde una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo del barrio de Parque Patricios para informar las medidas que se implementarán en la Ciudad desde la próxima semana en la nueva fase del aislamiento por la pandemia del coronavirus.

El jefe de Gobierno porteño llevó a la reunión con el Presidente y el gobernador bonaerense la propuesta para la vuelta a la actividad de la gastronomía al aire libre a partir de la autorización a restaurantes y bares que ya tienen mesas y sillas en el exterior de los locales para que regresen a funcionar en la atención de clientes.

Por otra parte, se pidió avanzar en los permisos para las obras de construcción de pequeña escala en una medida que se sumaría, de concretarse, a la habilitación de trabajar en tareas de excavación y demolición de ese sector.

Además, la administración porteña solicitó la autorización para que vuelva a su actividad el personal doméstico bajo un protocolo que incluya que los empleadores garanticen la circulación y no que se trasladen en los medios de transporte que están destinados a los trabajadores esenciales.

Otra de las propuestas apunta a implementar algunas intervenciones en los espacios públicos, como demarcaciones en las superficies de plazas y parques, como una forma de ordenar las reuniones sociales que se dan en esos sitios al aire libre.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó esta mañana queel comportamiento de la curva epidemiológica de casos de coronavirus de la Ciudad de Buenos Aires "es lento"por lo que dijo que seguramente "el descenso también sea lento", y anticipó la intención de seguir avanzando en el proceso gradual de reaperturas en el distrito.

En este sentido, adelantó que la Ciudad buscará seguir trabajando en un desandado "paulatino y prudente" de las restricciones, orientando todo el comportamiento ciudadano en el espacio público, y que así lo planteará Rodríguez Larreta, en la reunión que mantiene en estos momentos con Fernández y Kicillof en Olivos.

La provincia de Buenos Aires

Los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 236.734 tras confirmarse 6.402 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud provincial.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo queel país está en una situación complicada por haber superado los 10 mil contagios, y explicó que si bien se atravesaba un amesetamiento en la curva de contagios, las "marchas y aperturas" hicieron que haya menos cuidado y aumentaran los casos.

Por otro lado, el funcionario descartó la posibilidad de que el distrito promueva la vuelta a clases presenciales de alumnos y alumnas que no tienen conectividad -como pretendía hacerlo la Ciudad de Buenos Aires pero finalmente no properó por la no aprobación de los protocolos por parte de Nación- porque implicaría "exponerlos a un mayor riesgo".

Las provincias

Desde la Residencia de Olivos, Fernández se comunicó el jueves por videoconferencia con diez mandatarios provinciales para analizar la situación sanitaria y epidemiológica derivada de la pandemia.

Fuentes oficiales señalaron a Télam que "la mayoría plantearon que la situación es compleja en sus provincias", por lo que cada distrito definirá si retrocede de fase o mantiene el mismo nivel de restricciones, de acuerdo a la evolución de los casos locales.

Participaron del encuentro virtual los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán).