Cristina Kirchner reapareció este sábado durante una disertación en la Umet, en la que habló casi una hora y media. Y allí respaldó de manera contundente al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Quiero reconocerle algo muy importante al ministro de Economía, que es haberle dicho a la sociedad la verdad sobre el Fondo Monetario Internacional. Valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos la verdad: obligan a devaluar", expresó la vicepresidenta.

"Cada argentino debe saber que los precios que le aumentaron es por una devaluación impuesta. Esta es la verdad de la milanesa. El alto endeudamiento de la Argentina, la auditoría permanente del Fondo Monetario Internacional y recetas económicas equivocadas, en cuanto a engañar a la sociedad de que el problema es el déficit", agregó la titular del Senado.

El discurso completo

Las frases de CFK más destacadas

"Es imposible usar una motosierra si no dan los números", remarcó Cristina, y aseguró que si "no discutimos entre nosotros las condiciones" de la realidad "nos las van a imponer desde afuera".

“Escucho que muchos dicen que hace tiempo que no hablo, que no hablé después de las elecciones, que no dije nada del resultado. ¿Qué iba a decir del resultado de las elecciones? Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes”

“Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decían que prácticamente quien resultara vencedor de la interna de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente de la Argentina, que nosotros estábamos en la lona, en un programa de TV en mayo dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales: el candidato de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Se dio lo que decíamos”

"No se decide libremente si no se sabe la verdad"

"Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda, de un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Diría que es casi de peronistas"

"Me parece que la erramos si pensamos que la gente se fue para la derecha. Créanme: querer vivir bien y dignamente no es de derecha, es de argentinos. Necesitamos que cada argentino tome conciencia de esta situación para que pueda decidir libremente. No se decide libremente si no se sabe la verdad. Si te mienten y te engañan vas a ser más esclavo que nunca"

"Si vos tenés 40 mil dólares encanutados, ¿los vas a sacar para ir al supermercado?", se preguntó Cristina. “La Argentina hoy tiene un problema del que vengo hablando hace mucho tiempo: la economía bimonetaria. Ha perdido valor la moneda. Y tiene en común, cosa que no tuvo en nuestros tres períodos, un altísimo nivel de endeudamiento y al FMI como auditor. Esto impide poder desarrollar políticas que beneficien al conjunto”.