“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”, con esta cita de Juan Bautista Alberdi, prócer que siempre utiliza Javier Milei para explicar teoría económicas y políticas, Cristina Kirchner reapareció.

Y lo hizo en sus redes, con un notable análisis sobre la situación del país que pretende “analizar, en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación de Argentina” para encontrar “otra forma de abordar las cuestiones de Estado”. Allí, CFK aseguró que el gobierno pretende llevar imponer privatizaciones, aperturas indiscriminadas y desregulaciones; llamó “showman-economista” a Javier Milei y pidió no otorgar "permiso de corso" para que él y Luis Caputo endeuden al país en dólares.

La expresidenta y vice hizo una advertencia al gobierno de Milei al reclamarle que “la legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que solo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”. Y disparó: “Otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

Recordó que el gobierno está compuesto por varios funcionarios que “fracasaron” en el gobierno de Mauricio Macri en áreas de “vital importancia” y que sus nombramientos pusieron en contradicción un principio básico por el cual Javier Milei logró el apoyo de la sociedad: “Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados”.

Déficit fiscal, como todo mal

“No compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. Como desarrollamos en el presente documento, la escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación”, escribió Cristina. Y apuntó que el gobierno pretende cerrar el Banco Central para que los “políticos ladrones” no emitan más pesos porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacerle frente al déficit fiscal: “Al mismo tiempo pretende eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública, pero… ¡en dólares!”.

Y concluyó que otorgar patente de corso para que sigan endeudando al país mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes “en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable”.