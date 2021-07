"Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia", escribió la vicepresidenta al compartir en sus redes el video.

Lo hizo en respuesta a la comparación que hizo Martín Lousteau en el recinto entre los 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura militar y los más de 100.000 víctimas fatales de la pandemia de coronavirus.

Lo que dijo Sapag

"Lousteau dijo que son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado. Miré su biografía. Tiene 50 años, chico no es. Ocupó distintos cargos de relevancia por lo que infiero que tiene capacidad crítica y de razonamiento, una lógica analítica y conocimiento de lo que es la ambigüedad en el el uso del lenguaje. El señor Lousteau compara lo incomparable. Quiero saber si la intención de Lousteau es disminuir la intencionalidad de la dictadura o confundir y mostrarnos tres veces peores que la dictadura. Los 30.000 son muertos, fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Y nuestros 100.000 son fallecidos, a pesar de las atenciones que el Estado brindó para cuidarlos, pero sus cuerpos no resistieron. No es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos que construir hospitales y centros de atención para nuestros enfermos. No es lo mismo aviones tirando jóvenes dormidos al río que aviones buscando millones vacunas por todo el mundo. No es lo mismo causar deliberadamente dolor picaneando penes, vaginas, llagas a buscar la vacuna, el alivio. No es lo mismo armas camastros metálicos para la tortura con picana a buscar una mayor disposición de camas UTI en todo el país".