"En el video del siguiente tuit vas a escuchar al Dr. Daniel Erbetta hablar sobre el juicio oral de "Vialidad" ¿Que quién es? Mirá su CV", tuiteó la vicepresidenta acompañando el mensaje con un resumen de la trayectoria profesional de Erbetta.

En la imagen se destacan sus funciones actuales como ministro de la Corte Suprema santafesina y como profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde además dirige el departamento de Derecho Penal y Criminología y carreras de Posgrado.

"Acá… el video: 15 minutos imperdibles de una clase magistral sobre el debido proceso en el Derecho Penal y el juicio de "Vialidad"", concluyó el tuit la expresidenta acompañándolo con la grabación de la entrevista al magistrado santafesino en el programa "Acceso a los derechos" del canal de YouTube "Somos Rosario".

Durante el reportaje, la respuesta de Erbetta fue contundente al ser consultado por el juicio a Cristina Kirchner en la causa Vialidad: "Si tiene algún valor es el valor pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez".

Para Erbetta existen cinco puntos que "descalifican la actuación del fiscal Diego Luciani y la permisividad del tribunal al dejar que sucedan: el principio de inocencia, la admisibilidad de la prueba, la imparcialidad del juzgador, la cuestión de la oralidad y los derechos del imputado", enumeró. Sobre este último punto, el ministro Erbetta, clamó: "¡Negarle al imputado la posibilidad de declarar!".

Y acto seguido afirmó: "Si yo someto a estas cinco preguntas que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, sino que implican un examen de Derecho Procesal Penal, le aseguro que ese alumno obviamente va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia".

Tras marcar la serie de "desprolijidades, faltas e incumplimiento del Derecho", el jurista se esperanzó en que el Tribunal Oral Federal "corrija esto en la sentencia, porque pueden esforzarse tanto como para que el juicio sea fulminado de nulidad".

"Este proceso no puede sostener ningún tipo de validez, por lo tanto, el valor pedagógico del juicio de Vialidad es muy grande, porque por vía negativa nos permitiría explicarles a los alumnos el problema del debido proceso", finalizó.