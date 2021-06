El mensaje del presidente del Comité Radical Alfredo Cornejo es claro, reclamó que se abra el aeropuerto internacional de Mendoza -provincia de la que fue gobernador- para recibir turistas en su cruzada por minimizar los efectos de la pandemia.

Pero aunque su pedido tuvo rebote en los medios hegemónicos, la Directora de Migraciones, Florencia Carignano lo dejó en evidencia al responderle que fue su propio correligionario quien no cumplió los pasos previstos por la normativa y no el Gobierno el que no lo permite.