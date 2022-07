Un buen consejo es no meterse en terrenos que uno no domina, aplica a muchos aspectos de la vida pero en especial para los políticos cuando quieren agradar a todos y quedan atrapados en camisas de once varas.

La paleta del humor es compleja y pocos la dominan con maestría, menos aun los que lo logran hacer dentro de la política. Horacio Rodríguez Larreta no es de esos. Nunca se caracterizó por sus chistes y salidas graciosas por lo que su intento terminó como se esperaba.

No pudo evitarlo y al referirse al estadio Monumental no pudo reprimirse y al estilo Mauricio Macri lanzó un dardo innecesario contra River.