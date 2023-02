El planteo es tan polémico que no se concibe que no haya sido adrede el haberlo soltado en medio de la entrevista con Juan Amorín en Futurock.

Cuando Gabriela Cerruti sostuvo que “‘la gente la está pasando mal’ no es una afirmación con la cual estoy de acuerdo”, sabía que se metía en aguas profundas porque era temerario sostenerlo con los niveles de pobreza con los que convive el país.

Luego continuó: “Hay algunos sectores que tienen efectivamente algunas dificultades, que estamos trabajando todos los días para que mejoren; sectores que tienen dificultades diferentes porque no tienen trabajo, que está empezando a ser un sector minoritario en la Argentina porque tenemos una tasa de desempleo histórico; sectores que teniendo trabajo, no llegan a fin de mes; sectores que tienen trabajo y llegan a fin de mes, pero tienen otras búsquedas y vocaciones, y eso no lo pueden resolver. Ahora, hay una enorme cantidad de ‘la gente’ que está llevando adelante la vida cotidiana bastante bien; que puede estudiar, trabajar, viajar”.

Para terminar, ante la sorpresa del conductor que intentaba hacerla reflexionar,: “No es una afirmación con la cual estoy de acuerdo porque es plantear una crisis permanente que no existe”.