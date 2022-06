En la 750, Cecilia Moreau se mostró abiertamente dispuesta a confrontar con los líderes de las organizaciones sociales tras las palabras de Cristina Kirchner en el acto de la CTA: “No nos asustemos de discutir, por ejemplo, si debería ser universal para mujeres de bajos recursos. Porque a mí me ha pasado también, y se lo discuto al "Chino" Navarro donde quiera, que mujeres en los barrios me dijeran que si no aportan una parte del plan se lo sacan. Cuando vos a las mujeres les preguntan de dónde son, no te lo dicen porque tienen miedo”.

“Le sacan una parte todos los meses, le sacan una parte para ir a las marchas y son las que están. Es hipócrita no reconocer que ocurre. No fue un ataque a las organizaciones. Hicieron política durante toda la semana poniéndose en un lugar de defensa personal cuando nadie los atacó personalmente. A mí me da vergüenza que pase esto en nuestro país, porque pasó el macrismo también”.

Y después apuntó contra el Chino Navarro, quien encolumnó entre los "funcionarios que no funcionan".