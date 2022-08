"Absolutamente ninguna prueba me incrimina, ni me sitúa en la escena del crimen", dijo Nicolás Roberto Pachelo ante la prensa.

Pachelo, de 46 años, se refirió a la actitud de la fiscalía en cada una de las audiencias del debate y remarcó las contradicciones en el relato de algunos testigos.

"Por favor sean breves, hagan dos o tres preguntas cada uno, no es una conferencia de prensa", fue lo primero que dijo el imputado a los periodistas en un tono tranquilo pero firme.

"Absolutamente ninguna prueba me incrimina ni me sitúa en la escena del crimen; ni siquiera se me sitúa en la puerta (de la casa de la víctima), hasta lo que ha surgido hasta ahora, y va a ser así porque así fue", sostuvo.

Pachelo decidió hablar con la prensa en el cuarto intermedio de la decimotercera audiencia para dar su versión y contrarrestar así la de la parta acusadora.

"Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce de acusar así porque si", dijo al ser consultado sobre quién es, a su parecer, el asesino de María Marta, y agregó: "Hay tres jueces, no voy a acusar gratuitamente. Yo no voy a decir lo que pienso, y no tengo cómo demostrarlo. Además, no me corresponde a mí".