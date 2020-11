View this post on Instagram

👉 Santiago Cafiero disparó contra Eduardo Feinmann tras la publicación del periodista, en su cuenta de Twitter, "ahora sí 30 mil" una vez que el país superara dicha cifra por los fallecidos, burlándose de los desaparecidos de la última Dictadura Cívico Militar. 👊 #CafieroEnSDTV #EnCasaConSDTV