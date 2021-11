Cafiero continuó en la línea de lo que había anunciado el presidente Alberto Fernández, que comienza una segunda etapa, un relanzamiento del Gobierno que va a empezar a hacer lo que la pandemia le impidió.

Y, como no podía estar ausente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue uno de los temas que aparecieron en la nota: "Necesitamos un buen acuerdo con el FMI para seguir sacando la Argentina adelante, no hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien, se juega la Argentina en esto, no un gobierno".