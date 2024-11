Patricia Bullrich viralizó la foto de Marco Antonio Centurión que fue vista por miles de personas, acompañada por el siguiente mensaje:

“Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a Marco Antonio Centurión, un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán. Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue recapturado en una rápida acción de nuestro equipo, y llevado de inmediato donde debe estar: ¡Tras las rejas! Nuestra misión es clara: cero tolerancia contra estos criminales. Seguimos firmes en la lucha”.

Centurión contó que tras darse cuenta que el prófugo que estaban buscando era otra persona que tenía su mismo nombre la policía le dijo que todo había sido un error.

“El domingo me fui a cubrir el evento entre San Martín de Tucumán y Aldosivi en el Gigante de Arroyito. Cuando voy a retirar mi credencial de prensa para ingresar me piden mi DNI por el programa tribuna segura y cuando se los doy me dicen que tenía un pedido de captura. Yo les dije que no puede ser”.

“Me dijeron que esperara un ratito y me tuvieron detenido dos horas, diciendo que se tenían que comunicar con el juzgado de Tucumán para aclarar la situación. Ni siquiera me informaron cuál era el pedido de captura. A las dos horas, como no se podían comunicar, me trasladaron a la Comisaría Décima de Rosario”.

"Me pusieron con todos los presos comunes, me quitaron mis pertenencias, me dejaron incomunicado, soy diabético tipo 1, me quitaron mis insulinas, me tuvieron 9 horas sin alimentos y sin insulina para luego a las 22:30, cuando ya se había ido mi colectivo se acercan a decirme que estaba en libertad porque había sido una confusión de papeles", .

“No me pidieron ninguna disculpa, y lo que más me molestó es cuando me dan la libertad, tenía un millón de mensajes porque Patricia Bullrich, violando por completo la presunción de inocencia, había publicado un tuit de que yo lideraba una red nacional, uno de los delitos más estigmatizantes que puede tener en la sociedad, manchando mi imagen. Yo tuve problemas judiciales del 2019 al 2022, cumplí perfectamente mi condena y a partir de ahí no tuve ningún problema”.

