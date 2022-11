“La diferencia que marqué, aunque a ‘Manotea’ le moleste, es que si vos hacés una obra de caridad, calladito la boca. Pasar la gorra y vivir de la gente, ese es el problema”, dijo Diego Brancatelli en C5N.

En ese sentido el periodista comparó que: “Juan Carr, que sí es un verdadero tipo que ayuda, hace lo mismo”, pero pero después Maratea “pasa la gorra, vive de la nuestra”.

Además dijo que el influencer “tiene poco sentido del humor, me mandó a que me escrachen. Me han llegado amenazas de muerte”.