Brancatelli cruzó a los macristas que intentaron fogonear su reclamo contra Cerruti

El periodista Diego Brancatelli lanzó una serie de posteos y generó revuelo este miércoles en las redes sociales.

Primero publicó un mensaje para cruzar a la portavoz Gabriela Cerruti luego de que asegurara durante una conferencia de prensa que el dólar informal “no tiene impacto en la economía real”.

“Estimada Gabriela Cerruti. Es momento de terminar con ese discurso, explicación o razonamiento. Están errados. El DÓLAR BLUE impacta de lleno en todos los Argentinos. No sean necios. Genera inflación y mal humor social. Pónganse a laburar y hagan algo para detener esta catástrofe. ¿Dale?”, publicó Brancatelli en su cuenta de Twitter.

El mensaje del periodista se dio en medio de un día con fuertes alzas, donde la divisa extranjera alcanzó en el mercado ilegal llegó a los $318.

Sin embargo, ante las repercusiones que generó su mensaje, con publicaciones en medios de todo el país, y revuelo en las redes sociales, aprovechó para aclarar su postura con otro tuit:

"A Macri y los Macristas : No se peinen que no salen en la foto. Nos enojamos, puteamos, criticamos pero no somos boludos ni olvidamos! Hoy estamos así en gran parte POR CULPA DE UDS! Háganse cargo. Y no molesten. Queremos salir de esta pero con este Gobierno. Uds NUNCA MAS!", concluyó.