"Es una mezcla de conflicto económico y político y en el medio está el conflicto distributivo. La lucha de los grupos concentrados por quedarse con los dólares que genera la Argentina", arrancó Amado Boudou.

Consultado por Pablo Duggan en C5N sobre si estamos mejor que el viernes, es decir, previo a la renuncia del ex Ministro, el ex Vicepresidente fue categórico: "No tengo dudas"

"He sido muy crítico de la gestión de Martín Guzmán, porque cuando se instala la agenda financiera por sobre lo productivo nada bueno puede salir", sentenció.

A la vez, fue elogioso con Silvina Batakis al considerar que va a llevar la agenda productiva adelante.