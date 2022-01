La concejal del Frente de Todos e integrante de la organización social Atahualpa Pueblo Unido, Tamara Rosso, denunció un atentado recibido en su casa, la que fue baleada cuando ella estaba con su hija y una amiga de ella en el interior del domicilio viendo una película.

"La bala primero impacta en la ventana de mi casa, cruza todo el comedor y termina al lado de donde estoy en este momento, la bala pasó a 20 cm de donde estaba mi hija".

Todavía los atacantes no fueron identificados pero para Rosso "es claramente un atentado hacia mi persona”.

Lamentablemente no es la primera señal violenta que recibe ya que el año pasado también sufrió un episodio de violencia a la salida de su casa: "Se acercaron, me dijeron un par de cosas, subo al remis y llegando al Concejo me di cuenta lo que me había pasado, una amenaza".

Pero ahora la violencia subió de escala: "Estoy sorprendida y en shock".