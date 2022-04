"Si decís eso es porque no terminaste el secundario", le dijo la joven a Eduardo Belliboni sin un ápice de vergüenza.

En el marco de un debate en Crónica sobre la situación social y cuál es el camino para salir de los problemas, los nuevos dirigentes de la ultra derecha dan cuenta a cada paso del lugar desde el cuál construyen sus posiciones.

Al parecer quienes 'no terminaron el secundario' no tienen derecho a opinar o decir lo que piensan. No es una forma nueva de pensar. Ya en el '45 a los peronistas los llamaban ignorantes 'cabecitas negras'.

Cambian las caras, cambian algunos colores, pero las ideas de fondo son siempre las mismas. No hay nada novedoso en los libertarios. Es discriminación de siempre.