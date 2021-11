Luis Tagliapietra es, además padre de una de los tripulantes del ARA San Juan, abogado querellante de familiares del submarino hundido durante la gestión macrista. El hombre onsideró que "no hay fundamentos" para que la causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de los marinos víctimas pase a tramitarse en los tribunales de Comodoro Py.



Así se refirió Tagliapietra al pedido formulado por el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, para que el juez Ariel Lijo resuelva su competencia en ese expediente, que es instruido por el magistrado subrogante de Dolores Martín Bava y que tiene como imputado al expresidente Mauricio Macri.



"En términos jurídicos no hay fundamentos para que la causa vaya a Comodoro Py. Lo que le dijo (Martín) Irurzun a (Ariel) Lijo es que resuelva lo que le preguntó (Mauricio) Macri, que quiere traer el caso a los tribunales de Capital Federal porque entiende que ahí tiene jueces amigos", señaló Tagliapietra en diálogo con El Destape Radio.



En este sentido, el abogado afirmó que los representantes del expresidente "siempre caen en tecnicismos" y que "no tienen los fundamentos suficientes como para poder concretar el traslado de la causa porque los hechos no se iniciaron en Capital Federal".



Tagliapietra expresó que Macri "ha apuntado a doble vía" y explicó que "por un lado intentó recusar al juez que le provoca malestar, algo que no logró, porque tampoco tenía pruebas adecuadas, y por el otro busca esto".



"Todas actitudes de quien se sabe responsable", resaltó y agregó que el expresidente "se maneja en los términos que la ley le permite y nosotros estamos muy atentos para exigir que cumpla con la ley". A su vez, subrayó: "Me encantaría que Macri ejerza su defensa pero hasta ahora eligió el camino de chicanear con todo lo que la justicia le permite".



Y concluyó: "Macri pidió que se lo releve de guardar secreto y luego se negó a declarar y a contestar preguntas. Eso fue una falta de respeto que haya viajado a Arabia Saudita el 15 de noviembre, en el marco del aniversario de la desaparición de los tripulantes de ARA San Juan. Ahora pidió permiso para ir a Chile y seguramente se lo van a dar. Nosotros, los familiares estamos haciendo el planteo para rechazarlo".