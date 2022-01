A Aníbal Fernández le preguntaron por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y respondió fiel a su estilo: "Peleamos con un par de escarbadientes usados, que era todo lo que teníamos y conseguimos todo lo que pudimos".

En diálogo con Tuny Kollman en radio Radio 10 este domingo, el ministro de Seguridad de la Nación admitió que no es para celebrarlo -"festejarlo es una palabra muy fuerte",dijo-, al tiempo que se alejó de la idea de que se trate "de un día triste" para el país.

"Algunos dicen 'el dia mas triste'. ¿Qué dia más triste? El día mas triste es el que van por los derechos de los trabajadores, de los viejos, de las mujeres embarazadas, de los pibes con discapacidad. ese es el día más triste", señaló en referencia a las políticas macristas que destruyeron dichas áreas.

Sobre el macrismo

"Se robaron todo, no se sabe donde están los 45 mil millones de dólares (pedidos al FMI en 2018), se fugaron toda la plata. Eso se va a tener que mirar en el momento oportuno. El pueblo es realmente consciente de la chanchada que hicieron estos tipos", fustigó al referirse al gobierno de Macri.

Y remató: "Eso de tomar por boludo al pueblo argentino es un error feroz. El pueblo sabe cada día más lo que esos tipos hicieron".

¿Default?

"Yo encontré un montón de discursos mirando cosas esta semana que me contaban qué bueno que era ir al default. La verdad que no lo entiendo. No lo concibo, no lo respeto y no lo acepto de ninguna manera", consideró el titular de la cartera de Seguridad. Y sugirió: "Los que se sienten impacientes, pónganse a laburar. Me cuentan historias muy lindas pero nunca las vi triunfar".

Cómo salir del pozo

Al hablar de cómo asumió la negociación con el FMI Alberto Fernández, Aníbal fue contundente: "Hubiese manejado la situación de la misma forma que lo hizo el presidente... nos encontrábamos en una situación imposible de sostener".

En el final, sorprendió al comparar al país con la histórica victoria de Rafael Nadal en Australia: "Nadal ganó 21 torneos de Grand Slam transpirando y peleando con una raqueta en la mano, y nosotros debemos hacer lo propio, laburando mucho, mucho, para salir de lo que no hicimos (tomar la deuda), pero hay que laburar mucho".