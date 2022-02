"Lo primero que me decía Sergio (Berni) anoche es que no podemos levantarnos con 500 muertos", dijo Aníbal respecto de la importancia de comunicar a la sociedad que no consuman cocaína que haya sido comprada en las últimas horas porque podía estar adulterada.

En ese marco, Fernández aclaró que la publicación que se realizó en su cuenta se trató de un "error". "La subió un colaborador, era un espanto, horroroso. Fue sin mala intención pero lo borré de inmediato. Si alguien se sintió agraviado le pido disculpas", dijo el ministro.

De este modo quedó descartado que haya una diferencia entre la cartera nacional de Seguridad y la de Provincia respecto de la comunicación de las primeras horas para intentar evitar la mayor cantidad de muertes y heridos posible.

"La lucha contra las drogas es fundamental. Uno tiene que estar preparado todos los días para seguir creciendo e investigando. Eso en su momento da sus frutos como se logró en el día de ayer realizar los allanamientos", dijo respecto de la investigación.