Es la primera vez que lo hace explícito aunque las versiones que los consideraban enfrentados eran muchas. Pero Aníbal Fernández ahora decidió que es momento de que se sepa que sus diferencias con La Cámpora son reales e insalvables.

Si bien dejó en claro que no discute a Cristina Kirchner y su liderazgo dentro del peronismo, no piensa lo mismo con la agrupación que la respalda, a quien acusa de haber tenido actitudes mezquinas contra Alberto Fernández, y no haberlo apoyado como se lo merecía.