El gobierno de Javier Milei parece haber empezado con el pie izquierdo en cuanto a lo que significa la libertad de prensa.

La primera medida polémica fue el impedir que los fotoperiodistas estuvieran en el recinto durante el traspaso de mando lo que mereció el repudio de ARGRA, después en un hecho inédito, impidió la presencia de la prensa en la jura del gabinete nacional y ahora cumplió con la promesa de suspender por un año la pauta oficial.

Claramente esta suspensión no tiene ningún efecto directo en los grandes medios de comunicación que tienen negocios por fuera de lo estrictamente mediático pero sí puede perjudicar a los pequeños medios, muchos de ellos del interior del país, que dependen de esa pauta para subsistir y tener el derecho a informar. Muchos de esos medios se verán muy afectados y algunos deberán cerrar, no sólo generando más desempleo si no también atentando gravemente contra la libertad de prensa.