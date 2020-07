"Se hizo una oferta, vimos que estábamos lejos de sus aspiraciones; la revisamos e hicimos el máximo esfuerzo y esta la última oferta; espero que la entiendan", aseveró esta tarde el mandatario en una entrevista que concedió a la radio FM La Patriada.



En este sentido, destacó la voluntad de la Argentina de "acercarse" a los acreedores y, al mismo tiempo, reafirmó que el país no pagará la deuda "postergando los interereses de los argentinos".



"Estamos tratando de acercarnos con los acreedores, ya hemos hecho el último esfuerzo. Como me comprometí ante el pueblo que me votó: no vamos a pagar la deuda postergando los intereses de los argentinos y esto es lo que podemos", aseguró Fernández.



El Presidente agregó: "No podemos más que esto y esperamos que lo entiendan porque no nos vamos a mover de esto".



"Trabajamos con mucha seriedad y de muy buena fe, y eso lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20, Francia y Alemania; todos elogiaron el esfuerzo argentino, que se da en este contexto de pandemia", concluyó el mandatario.