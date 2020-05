El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "el Estado les está haciendo un aporte" a las empresas al "pagar la mitad del sueldo a sus trabajadores" y les pidió que no "abusen" con otras medidas que no son justas, en diálogo con Radio con Vos.

Entrevistado por Alejandro Bercovich y equipo, el mandatario aseguró que, en el marco de la pandemia de coronavirus, "hay que moverse con mucha prudencia", y cuestionó a "sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de a realidad, y no miran la consecuencias de lo que están proponiédonle a la gente". Además dijo que algunos sectores de la oposición "hacen un uso perverso de la inestabilidad emocional de la gente que está en cuarentena y la impulsa a hacer reclamos alocados".

Respecto de la actividad industrial dijo que van a "organizar" el inicio de algunos sectores industriales, como el automotriz, "en base a protocolos y condiciones" que deberán cumplir, y evitando también "el transporte interjurisdiccional".

El Jefe de Estado también advirtió que, si ese modalidad no funciona, entonces deberán "sostener un poco más lo que está en marcha", en relación al aislamiento que rige desde el 20 de marzo.

Sobre la cuarentena dijo que se "están cumpliendo los objetivos" fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y destacó que "estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días", tal como se había pautado. "Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días", dijo el mandatario esta tarde, en declaraciones a la FM Radio Con Vos.

"Salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos" y sostuvo que la situación del aislamiento "lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo". "Es muy difícil dosificar la salida", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio Con Vos.

Respecto de los impuestos dijo que "hay que modificar todo el sistema impositivo argentino" porque "no es justo que el mayor aporte de Ganancias lo haga el que vive de un sueldo". Así lo afirmó esta tarde al ser consultado sobre el anunciado proyecto extraordinario a las grandes riquezas por el bloque oficialista en Diputados, dijo que prefería hablar no de un tributo sino de "un aporte excepcional de las grandes fortunas, que son 1.300 millones de dólares que están en manos de 11.000 argentinos".

En cuanto a la situación en las villas analizó que "la ciudad de Buenos Aires está reaccionando muy bien en la ciudad y en los barrios de emergencia, donde está el mayor riesgo de exposición al coronavirus que es la aglomeración humana, tratando de hacer testeos" para detectar contagios y ha organizado "para sacar a personas en riesgo a hoteles".

Respecto de la vuelta del fútbol profesional dijo que "no veo, en lo inmediato, fútbol con público. Hay que moverse con cuidado. Durante mucho tiempo vamos a tener que evitar el contacto en los espectáculos masivos", explicó el presidente en diálogo con el programa Pasaron Cosas, de Radio Con Vos, en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19.



"Es muy riesgoso volver a la aglomeración de gente. Además en la Argentina ni siquiera tenemos estadios en los que son todas plateas, como en Europa, sino que acá siguen siendo tribunas y el contacto es muy grande. Así que en lo inmediato no veo la posibilidad de que vuelva el fútbol con público", agregó.



Fernández también condicionó la vuelta de los campeonatos de fútbol nacionales a la necesidad "de hacer testeos permanentes a los jugadores", por el contacto físico que existe entre ellos.



"Amo el fútbol y no saben lo que lo extraño -agregó-, más ahora que Argentinos Juniors (club del que es simpatizante) entró a la Copa Libertadores. No saben las ganas que tengo de que vuelva el fútbol, pero hay que ir con cuidado", insistió.



Finalmente, y consultado sobre la decisión de la AFA de eliminar los descensos y ampliar la cantidad de equipos en Primera División, el Presidente dijo: "El fútbol ha cambiado mucho y se ha convertido en un negocio, hay mercantilismo, interviene la TV; es muy distinto a cuando yo era chico".



"Pero a mí me encantaban los campeonatos largos de esa época, el Metropolitano, el Nacional, torneos con partidos de ida y vuelta. Eso me encantaba. Pero bueno, de todos modos considero que mi opinión en este punto vale poco", concluyó.