Alberto Fernández, anticipó que las negociaciones salariales serán definidas con precisión en tres meses a la vez que pidió que se hagan acuerdos por etapas. El jefe de Estado remarcó que la crisis económica y las negociaciones por la deuda externa dilatarán los acuerdos hasta el 31 de marzo, fecha que se autoimpuso como límite para ofrecer un panorama más claro sobre el futuro de la economía.

En diálogo con Radio Continental, el mandatario pidió "paciencia" y explicó: "Hasta el 31 de marzo solicito que negocien paritarias sector por sector. Cuando esa fecha llegue tendremos un panorama más claro para definir números".

El Presidente añadió que el bono a los trabajadores del sector privado será "un monto mínimo", por lo cual cada rubro podrá sobrepasar la suma si así lo disponen. La remuneración sería oficializada durante los primeros días de enero.

"En cuatro años los sueldos y las jubilaciones perdieron 20 puntos frente a la inflación. Intentaremos recuperarlos", recalcó.

"Los trabajadores vienen de perder mucho y estamos trabajando para, por lo menos, evitar la profundización de la caída. Si nos va bien, ojalá le ganemos a la inflación. Trabajo para eso, no para perder por poco", añadió.

En torno a las jubilaciones, Fernández aseguró que la ley de movilidad bajo el cálculo que dejó Cambiemos "es impagable". Asimismo, agregó:"No hay ninguna falta de previsibilidad, es imposible de cumplir la ley de movilidad, tengo que ordenar el tema, y enfocar en los que menos cobran. Si seguimos pagando esto, vamos a tener un desorden fiscal, una inflación galopante. La realidad es que nos dejaron un desquicie".

Respecto a esto último, el mandatario fue severo con la gestión del expresidente Mauricio Macri y lo acusó de haber dejado "un bodrio", aunque advirtió que no va a "hablar de la herencia" recibida.

"Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse... Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo", sostuvo en alusión a las medidas económicas adoptadas por el líder del PRO en los últimos meses de su gestión.

Además, destacó: "Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas, me metieron en la cancha perdiendo 5 a 0".