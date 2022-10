Alberto Fernández parece querer dejar atrás el tema Gran Hermano que ocupó demasiado lugar en los medios de comunicación pero respaldó a Gabriela Cerruti al asegurar que "lo que la vocera dijo es exactamente lo que yo creo, expresó lo que el Presidente piensa". En referencia a la reacción de la Casa Rosada por la acusación de un participante de Gran Hermano que aseguró haber recibido coimas de parte de Alberto Fernández.

Y siguió: "Este Presidente es una persona honrada, nunca participó de hechos de corrupción, nunca se cuestionó su decencia y eso es lo único que tengo para dejar a mis hijos, mi decencia"

"Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno yo voy a reaccionar de la misma manera porque lo que se está poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación. Y no dejo que lo pongan en tela de juicio porque soy una persona honesta", advirtió

E insistió: "Si se trata de un energúmeno o de alguien muy importante me da lo mismo. No me voy a quedar callado cuando me involucran en cosas con las que no tengo nada que ver".