“Hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela que es verdad, es verdad”, dijo Alberto Fernández.

Entrevistado por Jorge Fontevecchia, el ex Presidente agregó: “Lo que yo no entiendo es por qué no muestra las actas de su triunfo, por qué no las hace públicas, por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar todavía respuestas".

“Ahora dicen que van a publicar las actas y va a haber una nueva discusión sobre si esas actas son reales o fueron adulteradas”, dijo.

Alberto reconoció no entender por qué todavía el gobierno de Nicolás Maduro no mostró las actas electorales que validan el triunfo, pero consideró que fue en el marco de buena fe.

"Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente, y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico”, planteó.