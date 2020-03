En diálogo con Tenenbaum y Sietecase, Alberto hizo una referencia a una anécdota futbolera que le sirvió en los momentos más difíciles como los actuales:

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito​ y el presidente del club me invitó a almorzar con él"

"Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. ‘Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplicó en todo".